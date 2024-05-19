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АВЕН СОНЦЕЗАХИСНИЙ КРЕМ ТОНАЛЬНИЙ SPF 50+ 50 мл - Київ (642386) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 44 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (4)
796,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (4)
796,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
795,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
795,59 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (4)
796,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (4)
796,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (4)
796,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (3)
796,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
653,92
Економія: -41,92 грн
612,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (4)
796,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, пл. Львівська, 8-Б
Всього: упаковка (2)
796,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
641,25
Економія: -29,25 грн
612,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (1)
637,28
Економія: -25,28 грн
612,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Петлюри Симона, 13/135
Всього: упаковка (4)
796,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
Всього: упаковка (4)
796,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
646,27
Економія: -34,27 грн
612,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 65
Всього: упаковка (4)
796,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
Всього: упаковка (4)
796,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (1)
638,25
Економія: -26,25 грн
612,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 26
Всього: упаковка (2)
796,00 грн