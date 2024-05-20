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АВЕН СОНЦЕЗАХИСНИЙ КРЕМ SPF-50+ 50 мл - Одеса (642222) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
795,60 грн
Маргарита
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Всього: упаковка (1)
740,50 грн
Мишель
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Відчинено Цілодобово
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 49
Всього: упаковка (3)
740,50 грн
Роза
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Всього: упаковка (2)
740,50 грн
Магнолія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Армійська, 18
Всього: упаковка (2)
740,50 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (1)
713,59 грн
Віталіна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 31
Всього: упаковка (1)
740,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
728,60 грн
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (6)
740,50 грн
Акація
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Фонтанська, 67
Всього: упаковка (1)
740,50 грн
Вузівська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
740,50 грн
Южна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (7)
740,50 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Катерининська, 14
Всього: упаковка (1)
826,20 грн
В інших містах:
Жемчужина
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Лиманка, вул. Жемчужна, 6
Всього: упаковка (1)
740,50 грн
Чорноморська
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Олександрійська, 17-А
Всього: упаковка (4)
740,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Океанівська, 39-А
Всього: упаковка (1)
795,59 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/1
Всього: упаковка (2)
713,59 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 77/1
Всього: упаковка (2)
648,72 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Южноукраїнськ, вул. Миру, 9/2
Всього: упаковка (1)
594,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24
Всього: упаковка (1)
728,60 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 385/3
Всього: упаковка (2)
648,72 грн