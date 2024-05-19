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АВЕН СОНЦЕЗАХИСНИЙ КРЕМ SPF-50+ 50 мл - Київ (642222) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 103 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
795,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
795,59 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (3)
710,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (3)
779,32 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (2)
653,42 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
781,04 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
728,60 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
Всього: упаковка (2)
681,16 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
Всього: упаковка (1)
779,32 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (1)
710,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Верхній Вал, 22
Всього: упаковка (2)
795,59 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (2)
710,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Князів Острозьких, 15
Всього: упаковка (2)
648,72 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
Всього: упаковка (2)
648,72 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (12)
648,72 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (2)
648,72 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Жилянська, 69/71
Всього: упаковка (2)
668,18 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 9
Всього: упаковка (3)
681,16 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, пл. Печерська, 1
Всього: упаковка (2)
648,72 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Всього: упаковка (2)
648,72 грн