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АВЕН СОНЦЕЗАХИСНИЙ КРЕМ SPF-50+ 50 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (642222) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
Всього: упаковка (1)
648,72 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
Всього: упаковка (2)
648,72 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
Всього: упаковка (2)
648,72 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
Всього: упаковка (2)
648,72 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (5)
713,59 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (11)
746,03 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 34-Б
Всього: упаковка (2)
648,72 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кюрі Марії, 5
Всього: упаковка (3)
594,02 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
Всього: упаковка (1)
648,72 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 102-Д
Всього: упаковка (2)
668,18 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 2
Всього: упаковка (2)
681,16 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж
Всього: упаковка (2)
648,72 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (2)
710,00 грн
В інших містах:
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (3)
746,00
Економія: -97,00 грн
649,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
733,00
Економія: -84,00 грн
649,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
733,00
Економія: -84,00 грн
649,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Полтава, вул. Європейська, 60-А
Всього: упаковка (2)
746,03 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
Всього: упаковка (2)
648,72 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (2)
681,16 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миргород, вул. Данили Апостола, 3
Всього: упаковка (1)
594,02 грн