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STOP DEMODEX (СТОП ДЕМОДЕКС) ГЕЛЬ 30 мл - Харків (125841) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 256 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
147,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (2)
200,05
Економія: -41,54 грн
158,51 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
178,14 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (3)
180,17 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
222,39
Економія: -62,85 грн
159,54 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (2)
180,02 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3)
178,58 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
178,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (2)
225,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (3)
180,18 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
225,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (34)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
160,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
179,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
222,10
Економія: -62,69 грн
159,41 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1)
197,55 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
180,76 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
Всього: упаковка (1)
180,39 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
177,33
Економія: -23,91 грн
153,42 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Харків, вул. Університетська, 33
Всього: упаковка (2)
198,32 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
198,92 грн