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STOP DEMODEX (СТОП ДЕМОДЕКС) ГЕЛЬ 30 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (125841) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 196 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (2)
224,35
Економія: -61,99 грн
162,36 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-20 - 19:00
158,30 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: упаковка (1)
225,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (1)
225,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (2)
179,10
Економія: -11,20 грн
167,90 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
Всього: упаковка (2)
225,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: упаковка (1)
180,93 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1)
201,18
Економія: -48,41 грн
152,77 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: упаковка (2)
170,28 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (2)
191,82
Економія: -34,81 грн
157,01 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
158,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1)
219,65
Економія: -57,29 грн
162,36 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1)
139,56 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
225,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
205,97
Економія: -53,20 грн
152,77 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (2)
200,01
Економія: -43,32 грн
156,69 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (2)
171,13
Економія: -14,80 грн
156,33 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
Всього: упаковка (1)
152,41 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
158,30 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: упаковка (1)
170,29 грн