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STOP DEMODEX (СТОП ДЕМОДЕКС) РІДКЕ МИЛО 270 мл - Харків (125844) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 316 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1)
193,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
148,86 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (101)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
160,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (3)
194,06 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1)
192,91 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1)
175,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (2)
217,17
Економія: -59,56 грн
157,61 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (2)
193,02 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3)
168,60 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
193,98 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (2)
220,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
193,32 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
220,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (101)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
160,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
193,95 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
216,88
Економія: -57,61 грн
159,27 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
194,44 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1)
193,72 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
193,76 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (3)
194,16 грн