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БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ОЧАМИ "ФАУРІН" флакон 10 мл - Харків (125608) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 79 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
95,95 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
103,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (2)
112,48
Економія: -5,03 грн
107,45 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
103,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (3)
107,68
Економія: -4,68 грн
103,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
115,37
Економія: -15,56 грн
99,81 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
119,64
Економія: -16,04 грн
103,60 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (2)
117,70
Економія: -12,14 грн
105,56 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (3)
108,64
Економія: -4,64 грн
104,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
96,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
103,50 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (1)
117,70
Економія: -9,35 грн
108,35 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
103,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (1)
119,99
Економія: -22,13 грн
97,86 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (1)
118,98
Економія: -13,39 грн
105,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
113,21
Економія: -5,46 грн
107,75 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (1)
110,46
Економія: -11,22 грн
99,24 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (1)
113,96
Економія: -8,32 грн
105,64 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Харків, просп. Науки, 27
Всього: упаковка (1)
112,94
Економія: -11,41 грн
101,53 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Всього: упаковка (1)
107,16 грн