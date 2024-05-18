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БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ФІТОРИЦИД" дитячий 10 мл - Харків (125610) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, вул. 23-го Серпня, 43
Всього: упаковка (1)
81,88 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Всього: упаковка (1)
102,92
Економія: -12,87 грн
90,05 грн
Аптека
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Зачинено
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-А
Всього: упаковка (1)
102,50 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Курчатова Академіка, 4-Б
Всього: упаковка (1)
107,50 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Ізюм, вул. Старопоштова, 16
Всього: упаковка (1)
83,32 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Ярослава Мудрого, 50
Всього: упаковка (1)
84,02 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 3
Всього: упаковка (1)
73,47
Економія: -4,94 грн
68,53 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188/1
Всього: упаковка (1)
92,89
Економія: -7,55 грн
85,34 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Дорошенка Петра, 1
Всього: упаковка (1)
82,33 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
Всього: упаковка (1)
84,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 43
Всього: упаковка (1)
81,88 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 89
Всього: упаковка (1)
81,88 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Городня, вул. Чернігівська, 11/2
Всього: упаковка (1)
82,25 грн
Аптека tas
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Героїв України, 14
Всього: упаковка (1)
55,05 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бориспільська, 26-К
Всього: упаковка (1)
104,50
Економія: -18,70 грн
85,80 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: упаковка (1)
118,30
Економія: -28,69 грн
89,61 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 49
Всього: упаковка (1)
84,08 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (1)
84,00 грн
Аптека нц
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Зачинено
Київ, вул. Теліги Олени, 11
Всього: упаковка (1)
104,90
Економія: -13,22 грн
91,68 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Берлінського Максима, 14
Всього: упаковка (1)
104,50
Економія: -18,70 грн
85,80 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
Всього: упаковка (1)
122,60
Економія: -29,74 грн
92,86 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 51
Всього: упаковка (1)
81,86 грн