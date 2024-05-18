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БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ФІТОРИЦИД" дитячий 10 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (125610) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 3
Всього: упаковка (1)
73,47
Економія: -4,94 грн
68,53 грн
В інших містах:
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188/1
Всього: упаковка (1)
92,89
Економія: -7,55 грн
85,34 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 4
Всього: упаковка (1)
101,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Дорошенка Петра, 1
Всього: упаковка (1)
82,33 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 54
Всього: упаковка (1)
82,44 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 18:30
Ізюм, вул. Старопоштова, 16
Всього: упаковка (1)
83,32 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, вул. 23-го Серпня, 43
Всього: упаковка (1)
81,88 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Всього: упаковка (1)
102,92
Економія: -12,87 грн
90,05 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Ярослава Мудрого, 50
Всього: упаковка (1)
84,02 грн
Аптека tas
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Героїв України, 14
Всього: упаковка (1)
55,05 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бориспільська, 26-К
Всього: упаковка (1)
104,50
Економія: -18,70 грн
85,80 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: упаковка (1)
118,30
Економія: -28,69 грн
89,61 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Грецька, 46
Всього: упаковка (1)
79,70 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
96,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
118,18
Економія: -17,94 грн
100,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 31
Всього: упаковка (1)
82,32 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (1)
84,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 19-А
Всього: упаковка (1)
84,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 49
Всього: упаковка (1)
84,08 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Теліги Олени, 11
Всього: упаковка (1)
104,90
Економія: -13,22 грн
91,68 грн