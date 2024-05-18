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БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ФІТОРИЦИД" 10 мл - Харків (125609) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека
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Зачинено
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-А
Всього: упаковка (1)
94,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Курчатова Академіка, 4-Б
Всього: упаковка (1)
121,00 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Чугуїв, вул. Музейна, 9
Всього: упаковка (1)
94,93
Економія: -9,42 грн
85,51 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Скоропадського Павла Гетьмана, 28
Всього: упаковка (1)
94,99
Економія: -10,44 грн
84,55 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Ярослава Мудрого, 50
Всього: упаковка (1)
84,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, наб. Дніпрова Лейтенанта, 64-А
Всього: упаковка (1)
83,56 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (1)
95,05
Економія: -4,34 грн
90,71 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 94
Всього: упаковка (1)
81,88 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Носівка, вул. Центральна, 33-В
Всього: упаковка (3)
84,04 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка Тараса, 32
Всього: упаковка (2)
113,50
Економія: -28,95 грн
84,55 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
Всього: упаковка (1)
82,66 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 89
Всього: упаковка (1)
84,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Городня, вул. Чернігівська, 11/2
Всього: упаковка (2)
82,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Обухів, вул. Київська, 111-А
Всього: упаковка (1)
93,83
Економія: -26,63 грн
67,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гмирі Бориса, 12-Б
Всього: упаковка (1)
101,99
Економія: -17,44 грн
84,55 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Гмирі Бориса / Чавдар Єлизавети, 10/40
Всього: упаковка (1)
101,50
Економія: -16,95 грн
84,55 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 10
Всього: упаковка (2)
108,50
Економія: -23,95 грн
84,55 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 4
Всього: упаковка (1)
104,55
Економія: -13,17 грн
91,38 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Всього: упаковка (2)
114,99
Економія: -30,44 грн
84,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
133,56
Економія: -17,75 грн
115,81 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
Всього: упаковка (1)
100,99
Економія: -16,44 грн
84,55 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 49
Всього: упаковка (1)
82,30 грн