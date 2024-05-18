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БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ФІТОРИЦИД" 10 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (125609) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (1)
96,08
Економія: -5,37 грн
90,71 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, наб. Дніпрова Лейтенанта, 64-А
Всього: упаковка (1)
83,56 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 94
Всього: упаковка (1)
81,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Музейна, 9
Всього: упаковка (1)
94,93
Економія: -9,42 грн
85,51 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Ярослава Мудрого, 50
Всього: упаковка (1)
84,01 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Скоропадського Павла Гетьмана, 28
Всього: упаковка (1)
94,99
Економія: -10,44 грн
84,55 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 20-К
Всього: упаковка (1)
92,99
Економія: -8,44 грн
84,55 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Велика Морська, 21
Всього: упаковка (1)
81,89 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка Тараса, 32
Всього: упаковка (2)
113,50
Економія: -28,95 грн
84,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Обухів, вул. Київська, 111-А
Всього: упаковка (1)
94,98
Економія: -27,78 грн
67,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Носівка, вул. Центральна, 33-В
Всього: упаковка (3)
84,04 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: упаковка (1)
94,20 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Палія Семена, 98
Всього: упаковка (1)
90,10 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (2)
80,70 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 109
Всього: упаковка (1)
94,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 63-А
Всього: упаковка (1)
83,12
Економія: -4,12 грн
79,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гмирі Бориса, 12-Б
Всього: упаковка (1)
101,99
Економія: -17,44 грн
84,55 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Гмирі Бориса / Чавдар Єлизавети, 10/40
Всього: упаковка (1)
101,50
Економія: -16,95 грн
84,55 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 10
Всього: упаковка (2)
108,50
Економія: -23,95 грн
84,55 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 4
Всього: упаковка (1)
104,55
Економія: -13,17 грн
91,38 грн