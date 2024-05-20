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BABARIA КРЕМ ДЛЯ ТІЛА З ВІТАМІНОМ B3 400 мл - Одеса (720898) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (1)
395,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Всього: упаковка (1)
395,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, пров. Семафорний, 4
Всього: упаковка (2)
395,00 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Макарова Адмірала, 58-Д
Всього: упаковка (1)
395,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Кулика Іллюші, 133
Всього: упаковка (1)
395,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 42-А
Всього: упаковка (1)
395,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
Всього: упаковка (2)
395,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17
Всього: упаковка (1)
395,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Юності, 20/73
Всього: упаковка (2)
395,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Юності, 18
Всього: упаковка (1)
395,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Кременчук, вул. Соборна, 18/14
Всього: упаковка (1)
395,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Соборна, 21
Всього: упаковка (6)
395,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 57
Всього: упаковка (1)
395,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Чорних Запорожців, 26-Д
Всього: упаковка (3)
395,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 5/13
Всього: упаковка (1)
395,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Курсова, 3-А
Всього: упаковка (1)
395,00 грн
Будьте здорові
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Ржищів, вул. Соборна, 31
Всього: упаковка (1)
395,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Царичанка, вул. Першотравнева, 2
Всього: упаковка (2)
395,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, пл. Центральна, 5
Всього: упаковка (4)
395,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Чернівці, вул. Хотинська, 43
Всього: упаковка (1)
395,00 грн