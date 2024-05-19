Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломЗасоби з догляду за шкірою нігBABARIA ДЕЗОДОРАНТ ДЛЯ НІГЦіни в аптеках

BABARIA ДЕЗОДОРАНТ ДЛЯ НІГ EXTREME 150 мл - Київ (835119) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (2)
339,04 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (1)
339,33 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
340,01 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (3)
338,05 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Пулюя Івана, 5
Всього: упаковка (2)
338,02 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (1)
337,09 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Відрадний, 16/50
Всього: упаковка (1)
338,43 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 14-Е
Всього: упаковка (2)
338,45 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Полярна, 8
Всього: упаковка (1)
337,87 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Центральна, 21-Б
Всього: упаковка (3)
338,34 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вишгородська, 46
Всього: упаковка (1)
337,94 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
Всього: упаковка (1)
337,67 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 15-А
Всього: упаковка (4)
339,33 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 105/7
Всього: упаковка (2)
338,72 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
Всього: упаковка (2)
338,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Макарів, вул. Ростовського Димитрія, 31/1
Всього: упаковка (2)
339,96 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бобровиця, вул. Незалежності, 20
Всього: упаковка (2)
337,67 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 42
Всього: упаковка (1)
338,22 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Миронівка, вул. Перемоги, 6
Всього: упаковка (2)
337,48 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Славутич, просп. Незалежності, 5
Всього: упаковка (2)
337,98 грн