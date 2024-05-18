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Ivatherm Ivapur міцелярний лосьйон 250 мл для комбінованої, жирної шкіри - Харків (814290) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеці
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
496,21 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
497,46 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
538,12 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
444,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
493,75 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
492,36 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (4)
583,36 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
494,22 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (3)
495,24 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (2)
496,95 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 41
Всього: упаковка (2)
494,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (2)
498,63 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (2)
495,47 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 64
Всього: упаковка (2)
497,14 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Всього: упаковка (2)
493,75 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Всього: упаковка (2)
494,44 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 28-А
Всього: упаковка (1)
493,58 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Героїв Праці, 9
Всього: упаковка (2)
496,71 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
Всього: упаковка (2)
498,37 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Героїв Праці, 15
Всього: упаковка (2)
491,69 грн