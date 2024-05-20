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АВЕН МІЦЕЛЯРНИЙ ЛОСЬЙОН 200 мл - Одеса (642257) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (1)
384,78 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
472,70 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (1)
516,40
Економія: -15,49 грн
500,91 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вільямса Академіка, 93/1
Всього: упаковка (1)
505,24 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (2)
516,40
Економія: -15,49 грн
500,91 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Катерининська, 14
Всього: упаковка (1)
536,22 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, пл. Катерининська, 5
Всього: упаковка (1)
445,50 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, просп. Шевченка, 21
Всього: упаковка (1)
490,86 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, просп. Адміральський, 1
Всього: упаковка (1)
359,64 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 20/4
Всього: упаковка (2)
330,00 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, пров. Компасний, 6-В
Всього: упаковка (1)
536,22 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Океанівська, 39-А
Всього: упаковка (1)
467,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/1
Всього: упаковка (2)
423,96 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 77/1
Всього: упаковка (1)
385,42 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Южноукраїнськ, вул. Миру, 9/2
Всього: упаковка (1)
385,42 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Всього: упаковка (1)
516,40
Економія: -15,49 грн
500,91 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24
Всього: упаковка (1)
472,70 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 385/3
Всього: упаковка (1)
421,03 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Нижня Горова, 2
Всього: упаковка (1)
470,17 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Смілянська, 44/1
Всього: упаковка (1)
481,72 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Смілянська, 44
Всього: упаковка (1)
349,80 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
472,70
Економія: -14,18 грн
458,52 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
Всього: упаковка (2)
385,42 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
Всього: упаковка (2)
433,66 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
Всього: упаковка (2)
421,03 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Келецька / Космонавтів, 57/38
Всього: упаковка (1)
440,58
Економія: -0,66 грн
439,92 грн