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АВЕН МІЦЕЛЯРНИЙ ЛОСЬЙОН 200 мл - Київ (642257) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 117 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
516,36 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
516,35 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (5)
460,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
481,72 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (1)
384,78 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
472,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
472,70 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (4)
472,70
Економія: -14,18 грн
458,52 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
Всього: упаковка (1)
472,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (2)
460,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Верхній Вал, 22
Всього: упаковка (1)
516,35 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (3)
460,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Всього: упаковка (1)
516,40
Економія: -15,49 грн
500,91 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Князів Острозьких, 15
Всього: упаковка (1)
385,42 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
Всього: упаковка (1)
385,42 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (4)
421,03 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (1)
385,42 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Жилянська, 69/71
Всього: упаковка (1)
396,98 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (2)
516,40
Економія: -15,49 грн
500,91 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 9
Всього: упаковка (1)
404,69 грн