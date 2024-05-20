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БЕРЕЗОВИЙ ГЕЛЬ-ПІЛІНГ ДЛЯ ДУШУ 150 мл - Львів (122722) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
348,10
Економія: -56,23 грн
291,87 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
360,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
280,40 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
359,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Г
Всього: упаковка (1)
360,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сихівська, 8
Всього: упаковка (1)
334,63
Економія: -18,41 грн
316,22 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 150
Всього: упаковка (1)
360,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80
Всього: упаковка (1)
333,14 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (2)
355,19 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
Всього: упаковка (1)
277,66 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Теліги Олени, 11
Всього: упаковка (1)
348,10
Економія: -56,23 грн
291,87 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 4-Д
Всього: упаковка (2)
360,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1)
336,08 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (1)
313,62 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (1)
348,10
Економія: -56,23 грн
291,87 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 45
Всього: упаковка (2)
360,00 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 20
Всього: упаковка (1)
348,10
Економія: -56,23 грн
291,87 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
316,64 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Тютюнника Василя, 56
Всього: упаковка (1)
294,40 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
377,97 грн