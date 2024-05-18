Всі аптеки України
Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ФІТОР"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ФІТОР" свічки 2,3 г з чистотілом, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (544727) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Всього: упаковка (1)
141,91 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 40
Всього: упаковка (1)
144,11
Економія: -21,58 грн
122,53 грн
В інших містах:
Аптека твоєї родини
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 62
Всього: упаковка (1)
117,92 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Каштанів, 2/22
Всього: упаковка (2)
147,79
Економія: -24,78 грн
123,01 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, вул. Коновалова Сержанта, 18/26
Всього: упаковка (1)
140,42
Економія: -20,74 грн
119,68 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Б
Всього: упаковка (1)
133,24
Економія: -10,82 грн
122,42 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 19-А/2
Всього: упаковка (1)
133,56
Економія: -10,97 грн
122,59 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 25
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-20 - 17:00
127,40 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 19
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-20 - 20:00
127,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Тенісна, 13
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-20 - 18:00
127,40 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-20 - 18:00
127,40 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-20 - 16:00
127,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 13-Б
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-20 - 16:00
127,40 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-20 - 16:00
127,40 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-20 - 14:00
127,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-В
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-20 - 16:00
127,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чайкіної Лізи, 51
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-20 - 17:00
127,40 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-20 - 14:00
127,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Звенигородська, 1
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-20 - 16:00
127,40 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 4
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-20 - 18:00
127,40 грн