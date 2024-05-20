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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ФІТОР"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ФІТОР" свічки 2,3 г з пантенолом, №10 - Одеса (544724) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека tas
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (1)
115,75 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114
Всього: упаковка (2)
134,58 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Южноукраїнськ, вул. Миру, 9/2
Всього: упаковка (1)
119,76 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайськ, вул. Корабельна, 17-А
Всього: свічки (5)
135,28 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Ізмаїл, вул. Болградська, 80
Всього: упаковка (1)
94,64 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Всього: упаковка (1)
118,42 грн
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
Всього: упаковка (1)
132,67 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 51
Всього: упаковка (1)
132,35 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 6-А
Всього: упаковка (1)
118,42 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Е
Всього: упаковка (1)
113,59 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Марганець, вул. Лермонтова, 27
Всього: упаковка (1)
122,21 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 6
Всього: упаковка (1)
97,69 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 106
Всього: упаковка (2)
130,25 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
90,95 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 76-Б
Всього: упаковка (1)
138,08 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Воїнів Афганців, 4-К
Всього: упаковка (1)
135,15 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, бульв. Будівельників, 37-Л
Всього: упаковка (1)
104,05 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (1)
132,50
Економія: -19,79 грн
112,71 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янець-Подільський, вул. Огієнка, 57
Всього: упаковка (1)
131,84 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 40
Всього: упаковка (1)
150,82
Економія: -12,39 грн
138,43 грн