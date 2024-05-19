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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ФІТОР"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ФІТОР" свічки 2,3 г з пантенолом, №10 - Київ (544724) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
95,60 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Липківського Василя, 1-А
Всього: упаковка (1)
120,78 грн
Аптекар
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Київ, вул. Антоновича, 170/172
Всього: упаковка (1)
117,25 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вершигори Петра, 1
Всього: упаковка (1)
117,29 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: упаковка (1)
175,10
Економія: -42,49 грн
132,61 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (1)
138,80
Економія: -33,67 грн
105,13 грн
В інших містах:
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Яблунева, 13-А
Всього: упаковка (1)
84,40 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гатне, бульв. Приозерний, 6
Всього: упаковка (1)
151,89 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гатне, вул. Оптимістична, 1
Всього: упаковка (1)
109,98 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ірпінь, вул. Шевченка Тараса, 3
Всього: упаковка (1)
121,76 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ірпінь, вул. Літературна, 27
Всього: упаковка (1)
142,22 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 6
Всього: упаковка (1)
97,69 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 76-Б
Всього: упаковка (1)
138,08 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 106
Всього: упаковка (2)
130,25 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Всього: упаковка (1)
118,42 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайськ, вул. Корабельна, 17-А
Всього: свічки (5)
135,28 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Южноукраїнськ, вул. Миру, 9/2
Всього: упаковка (1)
119,76 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Харківська, 38
Всього: упаковка (1)
119,47 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Е
Всього: упаковка (1)
113,59 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янець-Подільський, вул. Огієнка, 57
Всього: упаковка (1)
131,84 грн