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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ОГРУБІЛОЇ ПОТРІСКАНОЇ ШКІРИ СТОП "ДОКТОР БІОКОН" 75 г - Харків (83341) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 310 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1)
55,18 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
52,08 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (3)
64,52
Економія: -17,01 грн
47,51 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
59,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1)
51,41 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (2)
51,37 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (5)
65,22
Економія: -16,82 грн
48,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (2)
55,09 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
51,49 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
57,32 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
51,38 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
55,02 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1)
59,06 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
65,13
Економія: -13,61 грн
51,52 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (2)
54,78 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1)
59,11 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
50,67 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
58,75 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (1)
53,26 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
Всього: упаковка (1)
54,88 грн