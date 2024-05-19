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БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл - Київ (103562) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (1)
284,74
Економія: -50,05 грн
234,69 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 6-А
Всього: упаковка (1)
258,75
Економія: -20,70 грн
238,05 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 3-Н
Всього: упаковка (1)
269,48
Економія: -34,67 грн
234,81 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 2-Д
Всього: упаковка (1)
263,65
Економія: -26,92 грн
236,73 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
Всього: упаковка (1)
268,39
Економія: -32,29 грн
236,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 26
Всього: упаковка (1)
257,32
Економія: -21,65 грн
235,67 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Русової Софії, 3
Всього: упаковка (5)
272,52
Економія: -34,86 грн
237,66 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
Всього: упаковка (1)
258,64
Економія: -22,55 грн
236,09 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Крюківщина, вул. Одеська, 70-Б
Всього: упаковка (1)
251,36
Економія: -15,27 грн
236,09 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Грушевського Михайла, 17/1
Всього: упаковка (1)
280,14
Економія: -42,77 грн
237,37 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А
Всього: упаковка (3)
263,82
Економія: -26,25 грн
237,57 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Буча, пров. Тихого Олекси, 4
Всього: упаковка (1)
260,53
Економія: -22,98 грн
237,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 65
Всього: упаковка (1)
257,57
Економія: -19,99 грн
237,58 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Волонтерська, 4
Всього: упаковка (1)
261,00
Економія: -19,94 грн
241,06 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
Всього: упаковка (1)
257,33
Економія: -22,20 грн
235,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Всього: упаковка (1)
255,00
Економія: -17,21 грн
237,79 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 116
Всього: упаковка (1)
248,28
Економія: -14,69 грн
233,59 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 335
Всього: упаковка (1)
260,81
Економія: -22,95 грн
237,86 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 112-А
Всього: упаковка (1)
255,94
Економія: -20,30 грн
235,64 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Зодчих, 2-Б
Всього: упаковка (2)
263,90
Економія: -25,92 грн
237,98 грн