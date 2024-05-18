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БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл - Харків (103562) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (9)
268,85
Економія: -36,09 грн
232,76 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: упаковка (1)
254,51
Економія: -18,57 грн
235,94 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Полтава, вул. Грушевського Михайла, 2-Б
Всього: упаковка (1)
270,72
Економія: -33,36 грн
237,36 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Харківська, 12
Всього: упаковка (1)
260,21
Економія: -22,17 грн
238,04 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Суми, вул. Петропавлівська, 74
Всього: упаковка (1)
256,12
Економія: -23,17 грн
232,95 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Іллінська, 49-А
Всього: упаковка (1)
257,40
Економія: -26,26 грн
231,14 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
Всього: упаковка (2)
270,96
Економія: -38,49 грн
232,47 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 3
Всього: упаковка (1)
236,14
Економія: -15,41 грн
220,73 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Конотоп, вул. Батуринська, 1-А
Всього: упаковка (1)
267,03
Економія: -30,40 грн
236,63 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
Всього: упаковка (1)
251,34
Економія: -19,63 грн
231,71 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 335
Всього: упаковка (1)
260,81
Економія: -22,95 грн
237,86 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 116
Всього: упаковка (1)
248,28
Економія: -14,69 грн
233,59 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Всього: упаковка (1)
255,00
Економія: -17,21 грн
237,79 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 13-Г
Всього: упаковка (2)
272,85
Економія: -35,19 грн
237,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кропивницький, вул. Жадова Генерала, 28
Всього: упаковка (2)
278,13
Економія: -42,51 грн
235,62 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Грушевського Михайла, 17/1
Всього: упаковка (1)
280,14
Економія: -42,77 грн
237,37 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Русової Софії, 3
Всього: упаковка (5)
272,52
Економія: -34,86 грн
237,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 2-Д
Всього: упаковка (1)
263,65
Економія: -26,92 грн
236,73 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 3-Н
Всього: упаковка (1)
269,48
Економія: -34,67 грн
234,81 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 26
Всього: упаковка (1)
257,32
Економія: -21,65 грн
235,67 грн