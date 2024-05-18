Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за слизовими оболонкамиЗасоби для догляду за порожниною ротаІнші засоби по догляду за порожниною ротаБАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯЦіни в аптеках

БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (103562) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 3
Всього: упаковка (1)
236,14
Економія: -15,41 грн
220,73 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
Всього: упаковка (2)
270,96
Економія: -38,49 грн
232,47 грн
В інших містах:
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
Всього: упаковка (1)
251,34
Економія: -19,63 грн
231,71 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Грушевського Михайла, 2-Б
Всього: упаковка (1)
268,17
Економія: -30,81 грн
237,36 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (9)
268,85
Економія: -36,09 грн
232,76 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 13-Г
Всього: упаковка (2)
272,85
Економія: -35,19 грн
237,66 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кропивницький, вул. Жадова Генерала, 28
Всього: упаковка (2)
278,13
Економія: -42,51 грн
235,62 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: упаковка (1)
254,51
Економія: -18,57 грн
235,94 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 335
Всього: упаковка (1)
258,66
Економія: -20,80 грн
237,86 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 116
Всього: упаковка (1)
249,50
Економія: -15,91 грн
233,59 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Всього: упаковка (1)
261,10
Економія: -23,31 грн
237,79 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Харківська, 12
Всього: упаковка (1)
260,21
Економія: -22,17 грн
238,04 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Петропавлівська, 74
Всього: упаковка (1)
256,12
Економія: -23,17 грн
232,95 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Іллінська, 49-А
Всього: упаковка (1)
257,40
Економія: -26,26 грн
231,14 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Конотоп, вул. Батуринська, 1-А
Всього: упаковка (1)
267,03
Економія: -30,40 грн
236,63 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Висоцького, 23
Всього: упаковка (1)
239,22
Економія: -20,92 грн
218,30 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Грушевського Михайла, 17/1
Всього: упаковка (1)
287,45
Економія: -50,08 грн
237,37 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Русової Софії, 3
Всього: упаковка (5)
272,52
Економія: -34,86 грн
237,66 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 2-Д
Всього: упаковка (1)
263,65
Економія: -26,92 грн
236,73 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 3-Н
Всього: упаковка (1)
269,48
Економія: -34,67 грн
234,81 грн