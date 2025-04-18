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Подорожник
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Відчиняється о 08:00
Макарів, вул. Хмельницького Богдана, 64
51.4 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
172,20
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 35-А
94.5 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
176,00
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
126.5 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
184,59
Економія при броні:
-13,08 грн
171,51
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
126.7 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
179,17
Економія при броні:
-6,98 грн
172,19
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
130.2 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
182,18
Економія при броні:
-9,89 грн
172,29
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 43
130.7 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
138,33
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Вітрука, 33
131.2 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
183,56
Економія при броні:
-12,90 грн
170,66
грн
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Авіцена
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 96-Е
138.6 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
178,60
Економія при броні:
-30,90 грн
147,70
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Тараскова, 22
155.1 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
188,48
Економія при броні:
-8,93 грн
179,55
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Університетська, 29
155.6 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
178,93
Економія при броні:
-12,52 грн
166,41
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Вергая Віталія, 34-В
155.9 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
149,67
Економія при броні:
-11,63 грн
138,04
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чорнобай, вул. Центральна, 81
156.0 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
191,83
Економія при броні:
-11,93 грн
179,90
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
156.9 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
178,60
Економія при броні:
-30,90 грн
147,70
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 207/2
157.4 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
175,90
Економія при броні:
-6,91 грн
168,99
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Володимира Великого, 35
157.7 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
150,71
Економія при броні:
-11,73 грн
138,98
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
159.5 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
181,00
Економія при броні:
-7,00 грн
174,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Лубни, просп. Володимирський, 42/1
182.5 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
178,40
Економія при броні:
-30,70 грн
147,70
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лубни, просп. Володимирський, 4/3
183.1 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
174,50
Економія при броні:
-26,80 грн
147,70
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Христинівка, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
186.5 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
193,72
Економія при броні:
-13,75 грн
179,97
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Тищика, 8
189.5 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
183,64
Економія при броні:
-11,55 грн
172,09
грн
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