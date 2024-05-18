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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА" 1.2 г тм Solution Pharm - Харків (896097) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 235 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1)
57,21 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
57,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1)
57,90 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (2)
57,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (2)
57,26 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
57,43 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
57,68 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
57,55 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (2)
57,31 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (2)
57,89 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
57,73 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (2)
57,82 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
57,74 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (4)
57,66 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
Всього: упаковка (1)
57,67 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Всього: упаковка (1)
58,74 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, вул. Університетська, 33
Всього: упаковка (1)
57,66 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (8)
57,52 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (12)
57,71 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (6)
57,35 грн