Всі аптеки України
Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА" 8 г шолудивий - Київ (82552) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
Всього: упаковка (1)
21,89
Економія: -2,49 грн
19,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солов'яненка Анатолія, 16
Всього: упаковка (1)
22,41
Економія: -3,62 грн
18,79 грн
В інших містах:
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 155-А
Всього: упаковка (1)
25,99
Економія: -2,37 грн
23,62 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Умань, вул. Велика Фонтанна, 31-Г
Всього: упаковка (1)
21,73
Економія: -2,29 грн
19,44 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 11/31
Всього: упаковка (1)
22,36
Економія: -3,57 грн
18,79 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Каденюка Леоніда, 14
Всього: упаковка (1)
22,35
Економія: -2,95 грн
19,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Свободи, 83/1
Всього: упаковка (1)
20,66
Економія: -2,00 грн
18,66 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 22/13
Всього: упаковка (2)
21,10
Економія: -2,37 грн
18,73 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 38
Всього: упаковка (1)
21,42
Економія: -1,89 грн
19,53 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 60/1
Всього: упаковка (3)
19,64
Економія: -0,61 грн
19,03 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
Всього: упаковка (1)
20,43
Економія: -1,73 грн
18,70 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
Всього: упаковка (1)
17,11
Економія: -2,06 грн
15,05 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Каштанів, 2/22
Всього: упаковка (1)
22,66
Економія: -3,87 грн
18,79 грн
Не болей! семья аптек
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (2)
27,25
Економія: -3,60 грн
23,65 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 68-Б
Всього: упаковка (1)
25,95
Економія: -2,30 грн
23,65 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Слави, 1
Всього: упаковка (1)
26,71
Економія: -3,04 грн
23,67 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Університетська, 8
Всього: упаковка (2)
14,18
Економія: -1,03 грн
13,15 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 1-Г
Всього: упаковка (1)
30,54
Економія: -1,38 грн
29,16 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5
Всього: упаковка (1)
26,75
Економія: -3,30 грн
23,45 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом