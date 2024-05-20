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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА" 8 г грибок - Одеса (82551) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Черняховського, 1
Всього: упаковка (3)
26,04
Економія: -2,41 грн
23,63 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Великодолинське, вул. Центральна, 128
Всього: упаковка (1)
22,99
Економія: -4,20 грн
18,79 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Южне, вул. Хіміків, 3-А
Всього: упаковка (1)
27,35
Економія: -3,74 грн
23,61 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Роздільна, вул. Привокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
21,38
Економія: -2,54 грн
18,84 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
Всього: упаковка (1)
26,75
Економія: -3,18 грн
23,57 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Татарбунари, вул. Горького Максима, 19-Б
Всього: упаковка (1)
20,59
Економія: -1,83 грн
18,76 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Будівельників, 5-З
Всього: упаковка (1)
21,30
Економія: -1,81 грн
19,49 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Любашівка, вул. Софіївська, 93-Б
Всього: упаковка (3)
19,60
Економія: -1,13 грн
18,47 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 22
Всього: упаковка (1)
27,72
Економія: -4,11 грн
23,61 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Подільськ, просп. Перемоги, 1-А/1
Всього: упаковка (1)
26,08
Економія: -2,50 грн
23,58 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Болград, вул. Варненська, 24-А
Всього: упаковка (1)
26,78
Економія: -3,19 грн
23,59 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Гірників, 36
Всього: упаковка (1)
26,59
Економія: -3,00 грн
23,59 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Френчка Віктора, 31-А
Всього: упаковка (1)
22,98
Економія: -4,19 грн
18,79 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 1-Г
Всього: упаковка (1)
27,05
Економія: -3,41 грн
23,64 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, перех. Карпи Тараса / Велика Перспективна, 66/44
Всього: упаковка (2)
25,55
Економія: -1,93 грн
23,62 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
Всього: упаковка (1)
26,95
Економія: -3,40 грн
23,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
Всього: упаковка (1)
26,80
Економія: -3,21 грн
23,59 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тальне, вул. Соборна, 24
Всього: упаковка (1)
22,97
Економія: -2,93 грн
20,04 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 14-Б
Всього: упаковка (1)
27,03
Економія: -3,32 грн
23,71 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 25
Всього: упаковка (1)
21,23
Економія: -2,03 грн
19,20 грн