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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА" 8 г грибок - Львів (82551) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, просп. Перемоги, 2-А
Всього: упаковка (1)
25,65
Економія: -2,03 грн
23,62 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, перех. Шевченка / Лермонтова, 26/1
Всього: упаковка (2)
21,56
Економія: -2,27 грн
19,29 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, просп. Князя Романа, 1
Всього: упаковка (1)
25,98
Економія: -2,36 грн
23,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Костопіль, вул. Руданського Степана, 2-Д
Всього: упаковка (1)
21,20
Економія: -2,14 грн
19,06 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 27-З
Всього: упаковка (1)
26,88
Економія: -3,44 грн
23,44 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 16
Всього: упаковка (1)
20,78
Економія: -2,10 грн
18,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кам'янець-Подільський, вул. Соборна, 33/36
Всього: упаковка (1)
25,47
Економія: -2,24 грн
23,23 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 25-А
Всього: упаковка (1)
25,23
Економія: -1,88 грн
23,35 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 14-Л
Всього: упаковка (1)
21,32
Економія: -1,77 грн
19,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 51
Всього: упаковка (1)
26,40
Економія: -2,77 грн
23,63 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. 600-Річчя / Келецька, 50/49
Всього: упаковка (2)
26,82
Економія: -3,23 грн
23,59 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Вінниця, шосе Хмельницьке, 21
Всього: упаковка (1)
27,13
Економія: -3,54 грн
23,59 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Качинського Леха, 5/1
Всього: упаковка (3)
28,46
Економія: -4,83 грн
23,63 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Тена Бориса, 2-А
Всього: упаковка (2)
25,40
Економія: -1,81 грн
23,59 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 95-В
Всього: упаковка (1)
27,58
Економія: -3,97 грн
23,61 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 155-А
Всього: упаковка (1)
20,58
Економія: -1,74 грн
18,84 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Героїв Майдану, 10
Всього: упаковка (1)
20,87
Економія: -1,92 грн
18,95 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Гонгадзе Георгія, 20
Всього: упаковка (1)
28,33
Економія: -4,66 грн
23,67 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антонова Авіаконструктора, 43
Всього: упаковка (1)
25,98
Економія: -2,45 грн
23,53 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 5
Всього: упаковка (2)
28,20
Економія: -4,57 грн
23,63 грн