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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА" 8 г грибок - Київ (82551) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
25,37
Економія: -1,68 грн
23,69 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антонова Авіаконструктора, 43
Всього: упаковка (1)
25,98
Економія: -2,45 грн
23,53 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 8
Всього: упаковка (2)
27,60
Економія: -4,03 грн
23,57 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 5
Всього: упаковка (2)
28,20
Економія: -4,57 грн
23,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 15
Всього: упаковка (2)
28,20
Економія: -4,66 грн
23,54 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Урлівська, 23
Всього: упаковка (1)
25,93
Економія: -2,26 грн
23,67 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 21
Всього: упаковка (1)
28,56
Економія: -4,93 грн
23,63 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Пасхаліна Юрія, 5
Всього: упаковка (1)
19,93
Економія: -1,27 грн
18,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Гонгадзе Георгія, 20
Всього: упаковка (1)
27,96
Економія: -4,29 грн
23,67 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вереснева, 24
Всього: упаковка (2)
21,22
Економія: -2,52 грн
18,70 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 1
Всього: упаковка (1)
30,00 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Всього: упаковка (1)
29,00 грн
В інших містах:
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Грушевського Михайла, 17/1
Всього: упаковка (1)
27,98
Економія: -4,35 грн
23,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Буча, вул. Героїв Майдану, 10
Всього: упаковка (1)
20,87
Економія: -1,92 грн
18,95 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 95-В
Всього: упаковка (1)
27,72
Економія: -4,11 грн
23,61 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 155-А
Всього: упаковка (1)
20,73
Економія: -1,89 грн
18,84 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
22,23
Економія: -2,02 грн
20,21 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Житомир, вул. Тена Бориса, 2-А
Всього: упаковка (2)
25,54
Економія: -1,95 грн
23,59 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Качинського Леха, 5/1
Всього: упаковка (3)
28,69
Економія: -5,06 грн
23,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорнобай, вул. Центральна, 81
Всього: упаковка (1)
21,66
Економія: -2,85 грн
18,81 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 320
Всього: упаковка (1)
25,00
Економія: -1,67 грн
23,33 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Припортова, 25
Всього: упаковка (2)
28,10
Економія: -4,47 грн
23,63 грн