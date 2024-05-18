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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА" 8 г грибок - Харків (82551) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (3)
28,35
Економія: -4,72 грн
23,63 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
22,90
Економія: -3,67 грн
19,23 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Харків, вул. Старицького, 16
Всього: упаковка (1)
28,27
Економія: -4,64 грн
23,63 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Харків, вул. Валентинівська, 18-А
Всього: упаковка (10)
21,51
Економія: -1,94 грн
19,57 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Харків, шосе Салтівське, 145
Всього: упаковка (1)
27,06
Економія: -3,47 грн
23,59 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: упаковка (1)
20,20
Економія: -1,57 грн
18,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 5
Всього: упаковка (1)
25,23
Економія: -1,80 грн
23,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Гожулівська, 26
Всього: упаковка (1)
22,25
Економія: -2,98 грн
19,27 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Всього: упаковка (2)
26,16
Економія: -2,59 грн
23,57 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Полтава, вул. Мазепи Івана, 49
Всього: упаковка (1)
25,42
Економія: -1,99 грн
23,43 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зіньків, вул. Воздвиженська, 49-Ж
Всього: упаковка (1)
13,64
Економія: -0,60 грн
13,04 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Суми, вул. Іллінська, 12
Всього: упаковка (1)
26,68
Економія: -3,09 грн
23,59 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Павлоград, вул. Центральна, 27-А
Всього: упаковка (1)
26,87
Економія: -3,28 грн
23,59 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Павлоград, вул. Західнодонбаська, 13
Всього: упаковка (1)
27,65
Економія: -4,00 грн
23,65 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 8-А
Всього: упаковка (1)
20,68
Економія: -2,03 грн
18,65 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Першотравенськ, вул. Стуса Василя, 13
Всього: упаковка (1)
27,56
Економія: -3,89 грн
23,67 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 46
Всього: упаковка (1)
27,32
Економія: -3,73 грн
23,59 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Всього: упаковка (1)
27,07
Економія: -3,45 грн
23,62 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 4
Всього: упаковка (1)
19,91
Економія: -1,32 грн
18,59 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (2)
22,32
Економія: -3,51 грн
18,81 грн