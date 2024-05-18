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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА" 8 г грибок - Дніпро (Дніпропетровськ) (82551) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (2)
22,32
Економія: -3,51 грн
18,81 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
26,35
Економія: -2,82 грн
23,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 110
Всього: упаковка (1)
25,15
Економія: -1,74 грн
23,41 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 4
Всього: упаковка (1)
19,91
Економія: -1,32 грн
18,59 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 74-К
Всього: упаковка (1)
23,02
Економія: -3,23 грн
19,79 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Всього: упаковка (1)
27,07
Економія: -3,45 грн
23,62 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 3
Всього: упаковка (1)
26,38
Економія: -2,76 грн
23,62 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 28
Всього: упаковка (1)
20,89
Економія: -2,25 грн
18,64 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 46
Всього: упаковка (1)
27,32
Економія: -3,73 грн
23,59 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 40
Всього: упаковка (1)
18,15
Економія: -1,74 грн
16,41 грн
В інших містах:
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 11
Всього: упаковка (2)
20,30
Економія: -1,71 грн
18,59 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чайкіної Лізи, 51
Всього: упаковка (1)
20,84
Економія: -2,14 грн
18,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 27-А
Всього: упаковка (1)
26,87
Економія: -3,28 грн
23,59 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Павлоград, вул. Західнодонбаська, 13
Всього: упаковка (1)
27,65
Економія: -4,00 грн
23,65 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 8-А
Всього: упаковка (1)
20,68
Економія: -2,03 грн
18,65 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
Всього: упаковка (1)
26,29
Економія: -1,82 грн
24,47 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 28
Всього: упаковка (1)
28,27
Економія: -4,68 грн
23,59 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 19
Всього: упаковка (1)
19,99
Економія: -1,55 грн
18,44 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
Всього: упаковка (1)
22,59
Економія: -3,74 грн
18,85 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 87
Всього: упаковка (1)
23,00
Економія: -3,88 грн
19,12 грн