Всі аптеки України
Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА" 8 г мозольний - Одеса (82550) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 47/1
Всього: упаковка (1)
28,28
Економія: -3,07 грн
25,21 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, просп. Адміральський, 1-В
Всього: упаковка (1)
22,23
Економія: -3,42 грн
18,81 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Космонавтів, 33
Всього: упаковка (1)
24,08
Економія: -1,90 грн
22,18 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
21,93
Економія: -3,25 грн
18,68 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 98
Всього: упаковка (1)
21,55
Економія: -2,90 грн
18,65 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
Всього: упаковка (1)
27,62
Економія: -2,24 грн
25,38 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Паустовського, 6
Всього: упаковка (1)
27,77
Економія: -2,46 грн
25,31 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Великодолинське, вул. Центральна, 128
Всього: упаковка (1)
12,94
Економія: -0,78 грн
12,16 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Теплодар, вул. Піонерна, 2
Всього: упаковка (1)
22,47
Економія: -3,62 грн
18,85 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Южне, вул. Хіміків, 3-А
Всього: упаковка (1)
22,72
Економія: -3,11 грн
19,61 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Білгород-Дністровський, вул. Перемоги, 2-М
Всього: упаковка (1)
20,93
Економія: -2,41 грн
18,52 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Роздільна, вул. Привокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (2)
26,42
Економія: -1,09 грн
25,33 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
Всього: упаковка (1)
26,92
Економія: -1,87 грн
25,05 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
Всього: упаковка (1)
28,61
Економія: -3,40 грн
25,21 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Татарбунари, вул. Горького Максима, 19-Б
Всього: упаковка (1)
20,85
Економія: -1,85 грн
19,00 грн
Фармакопійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
Всього: упаковка (1)
28,75
Економія: -3,55 грн
25,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
Всього: упаковка (1)
27,12
Економія: -1,94 грн
25,18 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Ананьїв, вул. Незалежності, 19/3
Всього: упаковка (1)
12,53
Економія: -0,60 грн
11,93 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Любашівка, вул. Софіївська, 93-Б
Всього: упаковка (2)
19,60
Економія: -1,13 грн
18,47 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Подільськ, просп. Перемоги, 1-А/1
Всього: упаковка (1)
28,00
Економія: -2,69 грн
25,31 грн