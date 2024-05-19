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БАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА" 8 г мозольний - Львів (82550) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 38 аптеках
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
26,48 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (2)
34,50 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: упаковка (2)
37,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
28,45
Економія: -3,24 грн
25,21 грн
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Всього: упаковка (1)
27,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (3)
20,06
Економія: -1,40 грн
18,66 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Франка Івана, 26
Всього: упаковка (1)
37,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (3)
29,18
Економія: -3,85 грн
25,33 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (2)
27,64
Економія: -2,36 грн
25,28 грн
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Львів, вул. Окуневського, 3
Всього: упаковка (1)
37,10 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Львів, вул. Липи Юрія, 20
Всього: упаковка (1)
33,40 грн
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Львів, вул. Караффи-Корбут Софії, 22-А
Всього: упаковка (1)
20,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (3)
30,54
Економія: -5,23 грн
25,31 грн
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Львів, вул. Володимира Великого, 61
Всього: упаковка (1)
32,30 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Львів, вул. Замарстинівська, 178
Всього: упаковка (1)
33,10 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 223
Всього: упаковка (1)
32,07 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 12
Всього: упаковка (1)
26,72
Економія: -1,88 грн
24,84 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 225
Всього: упаковка (1)
26,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Львів, вул. Суботівська, 2-А
Всього: упаковка (2)
33,70 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Львів, вул. Личаківська, 152
Всього: упаковка (1)
36,70 грн