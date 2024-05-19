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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА" 8 г мозольний - Київ (82550) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 50 аптеках
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
42,30
Економія: -10,25 грн
32,05 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (4)
42,30
Економія: -10,25 грн
32,05 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
30,78
Економія: -5,42 грн
25,36 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (1)
25,00 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
Всього: упаковка (2)
26,90
Економія: -6,55 грн
20,35 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (2)
26,97
Економія: -1,79 грн
25,18 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Липківського Василя, 27/5
Всього: упаковка (1)
30,60
Економія: -7,39 грн
23,21 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 13
Всього: упаковка (1)
43,10
Економія: -10,47 грн
32,63 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Пироговського Олександра, 4
Всього: упаковка (2)
38,20
Економія: -5,57 грн
32,63 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Русанівська / Ентузіастів, 24/51
Всього: упаковка (1)
29,10
Економія: -7,04 грн
22,06 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 1
Всього: упаковка (1)
31,77
Економія: -3,22 грн
28,55 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 20
Всього: упаковка (1)
28,80
Економія: -2,16 грн
26,64 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
Всього: упаковка (2)
42,30
Економія: -10,25 грн
32,05 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ентузіастів, 13-А
Всього: упаковка (1)
31,50
Економія: -7,65 грн
23,85 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 47
Всього: упаковка (2)
38,20
Економія: -9,26 грн
28,94 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, перех. Теліги Олени / Щусєва, 19/2
Всього: упаковка (5)
42,30
Економія: -9,67 грн
32,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 5
Всього: упаковка (3)
30,27
Економія: -4,91 грн
25,36 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Миропільська, 1
Всього: упаковка (3)
29,10
Економія: -7,04 грн
22,06 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 3
Всього: упаковка (7)
27,90
Економія: -6,75 грн
21,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 50
Всього: упаковка (1)
29,35
Економія: -3,06 грн
26,29 грн