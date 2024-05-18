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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА" 8 г мозольний - Харків (82550) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (1)
22,54
Економія: -3,75 грн
18,79 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
30,95
Економія: -4,97 грн
25,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Слави, 1
Всього: упаковка (2)
22,74
Економія: -2,70 грн
20,04 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Харків, шосе Салтівське, 145
Всього: упаковка (2)
29,00
Економія: -3,72 грн
25,28 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Харків, вул. Грицевця Сергія, 33-А
Всього: упаковка (3)
29,58
Економія: -4,27 грн
25,31 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: упаковка (1)
27,48
Економія: -2,14 грн
25,34 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Охтирка, пров. Харківський, 2
Всього: упаковка (1)
27,49
Економія: -2,22 грн
25,27 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Лозова, вул. Павлоградська, 48
Всього: упаковка (2)
30,34
Економія: -3,78 грн
26,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 64-Е
Всього: упаковка (1)
28,21
Економія: -2,98 грн
25,23 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 5
Всього: упаковка (1)
27,28
Економія: -1,94 грн
25,34 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Всього: упаковка (1)
28,14
Економія: -2,79 грн
25,35 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Кондратьєва Герасима, 122
Всього: упаковка (1)
27,66
Економія: -2,38 грн
25,28 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Суми, просп. Шевченка Тараса, 3
Всього: упаковка (1)
29,15
Економія: -3,76 грн
25,39 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Всього: упаковка (2)
27,50
Економія: -2,21 грн
25,29 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Всього: упаковка (1)
29,02
Економія: -3,70 грн
25,32 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 6
Всього: упаковка (2)
20,43
Економія: -1,62 грн
18,81 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Миргород, вул. Гоголя, 114
Всього: упаковка (1)
28,29
Економія: -3,16 грн
25,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Миргород, вул. Гоголя, 139
Всього: упаковка (2)
27,48
Економія: -2,25 грн
25,23 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
29,12
Економія: -3,84 грн
25,28 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 40
Всього: упаковка (1)
29,79
Економія: -4,55 грн
25,24 грн