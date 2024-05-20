Всі аптеки України
Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА" 8 г загоюючий - Одеса (82549) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Паустовського, 6
Всього: упаковка (1)
19,65
Економія: -0,62 грн
19,03 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Роздільна, вул. Привокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
14,60
Економія: -0,43 грн
14,17 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
Всього: упаковка (1)
19,92
Економія: -0,89 грн
19,03 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Любашівка, вул. Софіївська, 93-Б
Всього: упаковка (1)
19,60
Економія: -1,13 грн
18,47 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
Всього: упаковка (2)
22,30
Економія: -1,61 грн
20,69 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 20
Всього: упаковка (2)
25,04
Економія: -1,10 грн
23,94 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 29-Б
Всього: упаковка (1)
21,71
Економія: -3,03 грн
18,68 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 21-В
Всього: упаковка (3)
20,37
Економія: -1,78 грн
18,59 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 1-Г
Всього: упаковка (1)
22,20
Економія: -2,80 грн
19,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, перех. Паученка Архітектора / Велика Перспективна, 35/29
Всього: упаковка (1)
21,17
Економія: -2,36 грн
18,81 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Європейська, 28
Всього: упаковка (1)
23,20
Економія: -2,81 грн
20,39 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
Всього: упаковка (1)
21,05
Економія: -2,13 грн
18,92 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
Всього: упаковка (1)
26,92
Економія: -3,34 грн
23,58 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 72
Всього: упаковка (1)
20,28
Економія: -1,76 грн
18,52 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 60/1
Всього: упаковка (1)
19,70
Економія: -0,67 грн
19,03 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Тальне, вул. Соборна, 24
Всього: упаковка (2)
22,97
Економія: -2,93 грн
20,04 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Козацької Слави, 10/76
Всього: упаковка (1)
25,05
Економія: -1,11 грн
23,94 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 46/1
Всього: упаковка (1)
25,00
Економія: -1,06 грн
23,94 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 231
Всього: упаковка (1)
22,98
Економія: -2,74 грн
20,24 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 51
Всього: упаковка (2)
25,28
Економія: -1,34 грн
23,94 грн