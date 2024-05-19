Всі аптеки України
Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА" 8 г загоюючий - Львів (82549) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (1)
28,40
Економія: -3,74 грн
24,66 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Всього: упаковка (1)
21,27
Економія: -2,48 грн
18,79 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (1)
28,10
Економія: -4,54 грн
23,56 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Мазепи, 1
Всього: упаковка (2)
20,32
Економія: -1,78 грн
18,54 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Теребовля, вул. Князя Василька, 98
Всього: упаковка (1)
20,87
Економія: -2,21 грн
18,66 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Захисників України, 47
Всього: упаковка (1)
19,65
Економія: -0,62 грн
19,03 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, перех. Шевченка / Лермонтова, 26/1
Всього: упаковка (1)
26,44
Економія: -2,78 грн
23,66 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, просп. Князя Романа, 1
Всього: упаковка (1)
25,98
Економія: -2,36 грн
23,62 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 27-З
Всього: упаковка (1)
21,37
Економія: -2,73 грн
18,64 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 38
Всього: упаковка (1)
21,75
Економія: -2,37 грн
19,38 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Драгоманова, 14-А
Всього: упаковка (1)
19,85
Економія: -1,24 грн
18,61 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 25-А
Всього: упаковка (1)
20,13
Економія: -1,50 грн
18,63 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Кам'янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 13
Всього: упаковка (1)
21,06
Економія: -2,41 грн
18,65 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Звягель, вул. Шевченка, 49
Всього: упаковка (1)
22,19
Економія: -3,62 грн
18,57 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 51
Всього: упаковка (2)
25,28
Економія: -1,34 грн
23,94 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Вінниця, шосе Хмельницьке, 21
Всього: упаковка (2)
25,22
Економія: -1,28 грн
23,94 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Житомирська, 43
Всього: упаковка (1)
26,56
Економія: -2,90 грн
23,66 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Гоголя, 18
Всього: упаковка (2)
19,95
Економія: -0,80 грн
19,15 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 155-А
Всього: упаковка (1)
20,58
Економія: -1,74 грн
18,84 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Декабристів, 180-А
Всього: упаковка (1)
26,81
Економія: -3,14 грн
23,67 грн