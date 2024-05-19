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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА" 8 г загоюючий - Київ (82549) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (2)
20,78
Економія: -1,38 грн
19,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 15
Всього: упаковка (2)
22,39
Економія: -3,70 грн
18,69 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кирилівська, 166
Всього: упаковка (1)
25,31
Економія: -1,37 грн
23,94 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 32
Всього: упаковка (1)
22,83
Економія: -4,04 грн
18,79 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 22/20
Всього: упаковка (1)
20,57
Економія: -1,81 грн
18,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 26
Всього: упаковка (2)
20,50
Економія: -1,80 грн
18,70 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Пасхаліна Юрія, 5
Всього: упаковка (1)
13,74
Економія: -0,44 грн
13,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Литовський, 4
Всього: упаковка (2)
19,78
Економія: -1,00 грн
18,78 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 59/1
Всього: упаковка (1)
20,82
Економія: -2,17 грн
18,65 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Курбаса Леся, 4-Б
Всього: упаковка (1)
25,37
Економія: -1,43 грн
23,94 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
Всього: упаковка (2)
30,00 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Крюківщина, вул. Одеська, 70-Б
Всього: упаковка (1)
19,77
Економія: -0,74 грн
19,03 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Грушевського Михайла, 17/1
Всього: упаковка (1)
24,67
Економія: -0,73 грн
23,94 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 2/2-Б
Всього: упаковка (2)
21,41
Економія: -2,68 грн
18,73 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Васильків, вул. Декабристів, 180-А
Всього: упаковка (1)
26,87
Економія: -3,20 грн
23,67 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Біла Церква, вул. Гоголя, 18
Всього: упаковка (2)
20,35
Економія: -1,20 грн
19,15 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 155-А
Всього: упаковка (1)
20,73
Економія: -1,89 грн
18,84 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
22,23
Економія: -2,02 грн
20,21 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Житомирська, 43
Всього: упаковка (1)
26,30
Економія: -2,64 грн
23,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорнобай, вул. Центральна, 81
Всього: упаковка (1)
24,81
Економія: -0,87 грн
23,94 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 320
Всього: упаковка (1)
25,17
Економія: -1,69 грн
23,48 грн