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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА" 8 г загоюючий - Харків (82549) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (1)
13,88
Економія: -0,58 грн
13,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Харків, вул. Валентинівська, 18-А
Всього: упаковка (1)
22,39
Економія: -2,02 грн
20,37 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 214/2
Всього: упаковка (1)
29,10
Економія: -5,50 грн
23,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
28,91
Економія: -4,47 грн
24,44 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: упаковка (1)
20,20
Економія: -1,57 грн
18,63 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Лозова, просп. Перемоги, 15
Всього: упаковка (1)
19,97
Економія: -0,94 грн
19,03 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 44
Всього: упаковка (1)
22,10
Економія: -3,37 грн
18,73 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Збройних Сил України, 18
Всього: упаковка (1)
25,04
Економія: -1,10 грн
23,94 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-Б
Всього: упаковка (1)
25,22
Економія: -1,28 грн
23,94 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Семафорна, 28
Всього: упаковка (2)
21,87
Економія: -3,06 грн
18,81 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Терещенківська, 22-А
Всього: упаковка (2)
22,01
Економія: -3,28 грн
18,73 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 121-М
Всього: упаковка (1)
19,80
Економія: -0,77 грн
19,03 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 4
Всього: упаковка (2)
20,94
Економія: -1,39 грн
19,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Миргород, вул. Гоголя, 139
Всього: упаковка (3)
21,71
Економія: -1,77 грн
19,94 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
Всього: упаковка (1)
22,96
Економія: -4,17 грн
18,79 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
22,08
Економія: -3,35 грн
18,73 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 74-К
Всього: упаковка (1)
23,02
Економія: -3,23 грн
19,79 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Дніпро, просп. Поля Олександра, 102
Всього: упаковка (1)
19,88
Економія: -1,29 грн
18,59 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Дніпро, просп. Поля Олександра, 110
Всього: упаковка (1)
21,07
Економія: -1,47 грн
19,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
20,90
Економія: -2,24 грн
18,66 грн