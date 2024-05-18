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БАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА" 8 г загоюючий - Дніпро (Дніпропетровськ) (82549) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
20,90
Економія: -2,24 грн
18,66 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 102
Всього: упаковка (1)
19,88
Економія: -1,29 грн
18,59 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 110
Всього: упаковка (1)
21,07
Економія: -1,47 грн
19,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
22,08
Економія: -3,35 грн
18,73 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 4
Всього: упаковка (2)
20,94
Економія: -1,39 грн
19,55 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
Всього: упаковка (1)
22,96
Економія: -4,17 грн
18,79 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 74-К
Всього: упаковка (1)
23,02
Економія: -3,23 грн
19,79 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 121-М
Всього: упаковка (1)
19,80
Економія: -0,77 грн
19,03 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Терещенківська, 22-А
Всього: упаковка (2)
22,01
Економія: -3,28 грн
18,73 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Семафорна, 28
Всього: упаковка (2)
21,87
Економія: -3,06 грн
18,81 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-Б
Всього: упаковка (1)
25,22
Економія: -1,28 грн
23,94 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Грушевського Михайла, 23
Всього: упаковка (1)
21,43
Економія: -2,19 грн
19,24 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 11
Всього: упаковка (1)
19,63
Економія: -0,97 грн
18,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чайкіної Лізи, 51
Всього: упаковка (1)
20,84
Економія: -2,14 грн
18,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
25,19
Економія: -1,25 грн
23,94 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 59
Всього: упаковка (1)
19,92
Економія: -2,59 грн
17,33 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
Всього: упаковка (1)
22,60
Економія: -2,99 грн
19,61 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (1)
25,46
Економія: -1,52 грн
23,94 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 87
Всього: упаковка (1)
22,68
Економія: -3,83 грн
18,85 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 98
Всього: упаковка (1)
19,95
Економія: -0,92 грн
19,03 грн