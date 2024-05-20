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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА" 8 г протизудний - Одеса (82548) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 30-А
Всього: упаковка (1)
27,58
Економія: -3,94 грн
23,64 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Паустовського, 6
Всього: упаковка (1)
25,81
Економія: -2,28 грн
23,53 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Великодолинське, вул. Центральна, 128
Всього: упаковка (1)
22,99
Економія: -4,20 грн
18,79 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Теплодар, вул. Піонерна, 2
Всього: упаковка (1)
28,22
Економія: -4,55 грн
23,67 грн
Фармакопійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
Всього: упаковка (1)
26,78
Економія: -3,30 грн
23,48 грн
Медпрепарати
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/9
Всього: упаковка (1)
26,66
Економія: -2,95 грн
23,71 грн
Фармакопійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Старова Архітектора, 6-Д
Всього: упаковка (1)
12,31
Економія: -0,38 грн
11,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Болград, вул. Варненська, 24-А
Всього: упаковка (1)
21,27
Економія: -2,54 грн
18,73 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (2)
13,95
Економія: -0,65 грн
13,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Каденюка Леоніда, 14
Всього: упаковка (1)
19,46
Економія: -0,80 грн
18,66 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 11/31
Всього: упаковка (1)
23,00
Економія: -4,21 грн
18,79 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 1-Г
Всього: упаковка (4)
21,47
Економія: -2,71 грн
18,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Умань, вул. Велика Фонтанна, 31-Г
Всього: упаковка (1)
26,75
Економія: -3,04 грн
23,71 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Республіканська, 134-А
Всього: упаковка (1)
12,46
Економія: -0,53 грн
11,93 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кременчук, просп. Свободи, 31
Всього: упаковка (2)
28,23
Економія: -4,64 грн
23,59 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Свободи, 83/1
Всього: упаковка (1)
25,82
Економія: -2,29 грн
23,53 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33
Всього: упаковка (1)
19,78
Економія: -1,12 грн
18,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Каштанів, 2/22
Всього: упаковка (1)
23,04
Економія: -4,25 грн
18,79 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 1-Г
Всього: упаковка (1)
28,16
Економія: -1,29 грн
26,87 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 106
Всього: упаковка (2)
15,99
Економія: -1,73 грн
14,26 грн