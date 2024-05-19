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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА" 8 г протизудний - Львів (82548) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, перех. Шевченка / Лермонтова, 26/1
Всього: упаковка (3)
21,56
Економія: -2,27 грн
19,29 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 19/21
Всього: упаковка (3)
25,23
Економія: -1,83 грн
23,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Житомирська, 43
Всього: упаковка (1)
22,13
Економія: -2,42 грн
19,71 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Київ, перех. Щербаківського Данила / Салютна, 56/7
Всього: упаковка (1)
26,14
Економія: -2,61 грн
23,53 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Велика Фонтанна, 31-Г
Всього: упаковка (1)
26,75
Економія: -3,04 грн
23,71 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
Всього: упаковка (1)
21,11
Економія: -2,41 грн
18,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 84
Всього: упаковка (2)
26,80
Економія: -3,23 грн
23,57 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Болград, вул. Варненська, 24-А
Всього: упаковка (1)
21,27
Економія: -2,54 грн
18,73 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Теплодар, вул. Піонерна, 2
Всього: упаковка (1)
28,22
Економія: -4,55 грн
23,67 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Каденюка Леоніда, 14
Всього: упаковка (1)
19,46
Економія: -0,80 грн
18,66 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 11/31
Всього: упаковка (1)
23,00
Економія: -4,21 грн
18,79 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 1-Г
Всього: упаковка (4)
21,47
Економія: -2,71 грн
18,76 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Паустовського, 6
Всього: упаковка (1)
25,81
Економія: -2,28 грн
23,53 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Великодолинське, вул. Центральна, 128
Всього: упаковка (1)
22,99
Економія: -4,20 грн
18,79 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 30-А
Всього: упаковка (1)
27,58
Економія: -3,94 грн
23,64 грн
Фармакопійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Старова Архітектора, 6-Д
Всього: упаковка (1)
12,31
Економія: -0,38 грн
11,93 грн
Фармакопійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
Всього: упаковка (1)
26,78
Економія: -3,30 грн
23,48 грн
Медпрепарати
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Миру, 1/9
Всього: упаковка (1)
26,66
Економія: -2,95 грн
23,71 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Свободи, 31
Всього: упаковка (2)
28,23
Економія: -4,64 грн
23,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, просп. Свободи, 83/1
Всього: упаковка (1)
25,82
Економія: -2,29 грн
23,53 грн