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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА" 8 г протизудний - Харків (82548) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Слави, 1
Всього: упаковка (1)
23,06
Економія: -2,73 грн
20,33 грн
В інших містах:
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 106
Всього: упаковка (2)
15,83
Економія: -1,57 грн
14,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Кам'янське, вул. Каштанів, 2/22
Всього: упаковка (1)
22,66
Економія: -3,87 грн
18,79 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Кременчук, просп. Свободи, 83/1
Всього: упаковка (1)
23,11
Економія: -1,01 грн
22,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кременчук, просп. Свободи, 31
Всього: упаковка (2)
27,57
Економія: -3,98 грн
23,59 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Республіканська, 134-А
Всього: упаковка (1)
12,64
Економія: -0,71 грн
11,93 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 1-Г
Всього: упаковка (1)
28,12
Економія: -1,25 грн
26,87 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33
Всього: упаковка (1)
19,41
Економія: -0,75 грн
18,66 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 1-Г
Всього: упаковка (4)
21,71
Економія: -2,95 грн
18,76 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 11/31
Всього: упаковка (1)
22,36
Економія: -3,57 грн
18,79 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Кропивницький, вул. Каденюка Леоніда, 14
Всього: упаковка (1)
19,95
Економія: -1,29 грн
18,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (2)
13,79
Економія: -0,49 грн
13,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 84
Всього: упаковка (2)
26,47
Економія: -2,90 грн
23,57 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
Всього: упаковка (1)
21,22
Економія: -2,52 грн
18,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Щербаківського Данила / Салютна, 56/7
Всього: упаковка (1)
26,28
Економія: -2,75 грн
23,53 грн
Фармакопійка
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Миколаїв, вул. Старова Архітектора, 6-Д
Всього: упаковка (1)
12,62
Економія: -0,69 грн
11,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Умань, вул. Велика Фонтанна, 31-Г
Всього: упаковка (1)
26,50
Економія: -2,79 грн
23,71 грн
Медпрепарати
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Миру, 1/9
Всього: упаковка (1)
26,15
Економія: -2,44 грн
23,71 грн
Фармакопійка
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
Всього: упаковка (1)
27,03
Економія: -3,55 грн
23,48 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Бердичів, вул. Житомирська, 43
Всього: упаковка (1)
21,91
Економія: -2,20 грн
19,71 грн