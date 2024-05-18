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БАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА" туба 15 г лагідний - Дніпро (Дніпропетровськ) (61902) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Усова, 47/1
Всього: упаковка (1)
42,21
Економія: -2,03 грн
40,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Миру, 7
Всього: упаковка (1)
33,93
Економія: -2,05 грн
31,88 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Європейська, 21
Всього: упаковка (1)
33,25
Економія: -1,37 грн
31,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кременчук, перех. Сердюка Ігоря / Маслова Академіка, 4/11
Всього: упаковка (2)
33,28
Економія: -1,40 грн
31,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
Всього: упаковка (1)
42,53
Економія: -2,35 грн
40,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Європейська, 28
Всього: упаковка (1)
42,40
Економія: -2,22 грн
40,18 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Паустовського, 6
Всього: упаковка (1)
33,13
Економія: -1,25 грн
31,88 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Пасхаліна Юрія, 5
Всього: упаковка (3)
32,93
Економія: -1,05 грн
31,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Великодолинське, вул. Центральна, 128
Всього: упаковка (1)
32,98
Економія: -1,10 грн
31,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (1)
41,45
Економія: -1,27 грн
40,18 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (1)
33,04
Економія: -1,16 грн
31,88 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом