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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА" туба 15 г знеболюючий - Одеса (61899) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 47/1
Всього: упаковка (1)
45,10
Економія: -4,90 грн
40,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
Всього: упаковка (1)
38,47
Економія: -6,39 грн
32,08 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
44,89
Економія: -4,46 грн
40,43 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, просп. Адміральський, 1-В
Всього: упаковка (1)
47,76
Економія: -7,31 грн
40,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
Всього: упаковка (1)
44,25
Економія: -3,84 грн
40,41 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (2)
47,46
Економія: -7,01 грн
40,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
Всього: упаковка (2)
43,66
Економія: -3,50 грн
40,16 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Паустовського, 6
Всього: упаковка (2)
44,15
Економія: -3,87 грн
40,28 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Великодолинське, вул. Центральна, 128
Всього: упаковка (3)
49,45
Економія: -9,04 грн
40,41 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Теплодар, вул. Піонерна, 2
Всього: упаковка (1)
38,29
Економія: -6,16 грн
32,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
Всього: упаковка (2)
44,89
Економія: -4,40 грн
40,49 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
Всього: упаковка (2)
47,98
Економія: -7,53 грн
40,45 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Макарова Адмірала, 58-А
Всього: упаковка (1)
49,43
Економія: -9,02 грн
40,41 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Погранична, 248
Всього: упаковка (1)
48,57
Економія: -8,13 грн
40,44 грн
Медпрепарати
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 55/5
Всього: упаковка (1)
44,33
Економія: -4,17 грн
40,16 грн
Фармакопійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Старова Архітектора, 6-Д
Всього: упаковка (1)
42,77
Економія: -2,65 грн
40,12 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ананьїв, вул. Незалежності, 19/3
Всього: упаковка (1)
36,65
Економія: -3,95 грн
32,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Любашівка, вул. Софіївська, 93-Б
Всього: упаковка (1)
42,29
Економія: -2,40 грн
39,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кілія, вул. Миру, 38
Всього: упаковка (1)
46,82
Економія: -4,95 грн
41,87 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Подільськ, просп. Перемоги, 1-А/1
Всього: упаковка (1)
35,82
Економія: -3,40 грн
32,42 грн