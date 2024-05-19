БАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА" туба 15 г знеболюючий - Львів (61899) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 6 аптеках
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Львів, вул. Городоцька, 102
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Львів, вул. Зелена, 1
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Львів, вул. Левицького Кості, 41
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Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
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Львів, вул. Мазепи, 12
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Львів, просп. Червоної Калини, 64
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Стрий, вул. Шевченка Тараса, 54
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Самбір, вул. Мазепи, 1
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Самбір, вул. Валова, 46
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Трускавець, вул. Стебницька, 27
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Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5
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Івано-Франківськ, вул. Галицька, 33
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Тернопіль, вул. Руська, 20
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Тернопіль, вул. Торговиця, 9-М
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Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 14
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Теребовля, вул. Князя Василька, 98
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Захисників України, 47
Аптека низьких цін
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Свалява, вул. Духновича, 1
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, перех. Шевченка / Лермонтова, 26/1
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, вул. Мазепи Івана, 9