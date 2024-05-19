Всі аптеки України
Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА" туба 15 г знеболюючий - Київ (61899) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 24 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (1)
46,30
Економія: -5,83 грн
40,47 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (3)
38,97
Економія: -6,87 грн
32,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
43,37
Економія: -2,83 грн
40,54 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (2)
38,48
Економія: -5,53 грн
32,95 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
Всього: упаковка (1)
38,60
Економія: -4,17 грн
34,43 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Борщагівська, 128
Всього: упаковка (2)
37,70
Економія: -5,59 грн
32,11 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 1
Всього: упаковка (2)
38,11
Економія: -3,83 грн
34,28 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антонова Авіаконструктора, 43
Всього: упаковка (1)
35,23
Економія: -3,29 грн
31,94 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 13-А
Всього: упаковка (2)
47,96
Економія: -5,92 грн
42,04 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Воскресенський, 15
Всього: упаковка (2)
38,75
Економія: -6,65 грн
32,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
Всього: упаковка (1)
35,93
Економія: -4,07 грн
31,86 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 5
Всього: упаковка (3)
48,07
Економія: -7,79 грн
40,28 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 54-В
Всього: упаковка (2)
45,23
Економія: -5,00 грн
40,23 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 43-А
Всього: упаковка (3)
44,05
Економія: -4,01 грн
40,04 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Пасхаліна Юрія, 5
Всього: упаковка (1)
33,83
Економія: -2,13 грн
31,70 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лифаря Сержа, 13
Всього: упаковка (1)
49,33
Економія: -9,05 грн
40,28 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Литовський, 4
Всього: упаковка (1)
35,80
Економія: -3,66 грн
32,14 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 59/1
Всього: упаковка (2)
44,87
Економія: -4,67 грн
40,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лісківська, 12/1
Всього: упаковка (1)
35,25
Економія: -2,99 грн
32,26 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ялтинська, 15
Всього: упаковка (1)
43,55
Економія: -3,12 грн
40,43 грн