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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА" туба 15 г знеболюючий - Харків (61899) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (1)
34,22
Економія: -2,12 грн
32,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (1)
38,37
Економія: -6,39 грн
31,98 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (2)
45,00
Економія: -4,74 грн
40,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Харків, вул. Старицького, 16
Всього: упаковка (1)
48,34
Економія: -7,93 грн
40,41 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, вул. Валентинівська, 18-А
Всього: упаковка (2)
46,08
Економія: -4,12 грн
41,96 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
Всього: упаковка (1)
47,96
Економія: -7,68 грн
40,28 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, шосе Салтівське, 145
Всього: упаковка (1)
46,39
Економія: -5,90 грн
40,49 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 214/2
Всього: упаковка (1)
49,86
Економія: -9,37 грн
40,49 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
39,12
Економія: -6,00 грн
33,12 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 35-В
Всього: упаковка (1)
48,63
Економія: -8,27 грн
40,36 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Чугуїв, вул. Торгова, 1
Всього: упаковка (1)
38,03
Економія: -3,12 грн
34,91 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Балаклія, вул. Жовтнева, 16
Всього: упаковка (1)
44,22
Економія: -4,14 грн
40,08 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: упаковка (1)
43,80
Економія: -3,37 грн
40,43 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 44
Всього: упаковка (1)
47,52
Економія: -7,19 грн
40,33 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 64-Е
Всього: упаковка (2)
44,97
Економія: -4,71 грн
40,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 77
Всього: упаковка (1)
35,30
Економія: -3,38 грн
31,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 5
Всього: упаковка (1)
43,49
Економія: -3,06 грн
40,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Гожулівська, 26
Всього: упаковка (3)
38,01
Економія: -5,06 грн
32,95 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Суми, вул. Героїв Крут, 76/1
Всього: упаковка (1)
36,97
Економія: -4,88 грн
32,09 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Збройних Сил України, 18
Всього: упаковка (1)
45,30
Економія: -5,07 грн
40,23 грн