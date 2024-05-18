БАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА" туба 15 г знеболюючий - Харків (61899) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 10 аптеках
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Харків, просп. Гагаріна, 82
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Харків, вул. Валентинівська, 18-А
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Харків, просп. Героїв Харкова, 214/2
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Харків, вул. Грицевця Сергія, 35-В
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Чугуїв, вул. Торгова, 1
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Балаклія, вул. Жовтнева, 16
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Охтирка, пров. Харківський, 3
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Полтава, вул. Шевченка Тараса, 44
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 64-Е
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Полтава, вул. Соборності, 77
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Полтава, вул. Алмазна, 5
Аптека низьких цін
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Полтава, вул. Гожулівська, 26
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Суми, вул. Героїв Крут, 76/1
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Суми, вул. Збройних Сил України, 18